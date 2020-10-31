تجديد حبس صاحب مجزر ضبط بـ3 أطنان دواجن فاسدة في القاهرة

قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس صاحب مجزر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لحيازته 3 أطنان دواجن فاسدة في القاهرة، كما طالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.كان قد تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد ضبط 3 أطنان "مقطعات دواجن" بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة صاحب مجزر لذبح الدواجن، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.