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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي: نسعى لإنشاء جامعات مصرية بمعايير عالمية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:03 ص
السيسي
السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تسعى إلى تحسين جودة التعليم، موضحا: "نسعى إلى تعليم يناسب أملنا وأحلامنا في مصر.. ولدينا 30 ألف مصري في الخارج وهم يشكلون عبئا على الأهالي والأسر.. وليس الأمر مقتصر على المال ولكن هناك ظروف أخرى مثل أزمة كورونا.. ونسعى إلى أن نستوعب هذه الأعداد في مصر حتى لو جزء كبير منها".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح جامعة الملك سلمان في مدينة شرم الشيخ: "الجامعات التي نسعى إلى إقامتها ليست مجرد خرسانات.. ولكن نعمل على إنشاء جامعات مصرية بمواصفات ومعايير عالمية.. حتى تحقق الهدف ومستوى التعليم يكون متقدما، وحتى يجد الشباب فرص عمل حقيقية بعد التخرج".

وتابع الرئيس: "كل مليون فرد يحتاج إلى جامعة بغض النظر على التنصيف: "أهلية أو خاصة أو حكومية" طبقا للمعايير الموضوعة في تقديم جودة تعليمية وفقا لعدد السكان.. ونعمل على هذا في الواقع من خلال إقامة جامعات في مختلف المحافظات وتقدم مستوى تعليميا متقدما".

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