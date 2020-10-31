«صحة الإسماعيلية» تكشف إجراءات التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

كشف الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إجراءات التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل.وقال السقعان، إن المواطنين عليهم التوجه للوحدة أو المركز التابع إليه، أو أقرب مركز تابع لمسكنه، وإحضار بطاقة الرقم القومي للأب والأم والأولاد أو شهادة الميلاد للأطفال أو صورة منهم، ثم يسجل البيانات الخاصة بالأسرة في الملف العائلي، وتحديد موعد إتمام الفحص الشامل لتسجيل الحالة الصحية للأسرة.وأضاف السقعان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بصدد الانطلاق في محافظة الإسماعيلية، مشيرًا أن نسبة أبناء الإسماعيلية المسجلين في منظومة التأمين الصحي 66% من إجمالي سكان المحافظة، منذ بدء التسجل في أكتوبر 2019، مطالبًا المواطنين، بالتسجيل في المنظومة للاستفادة منها.