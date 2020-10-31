افتتاح الوحدة البيطرية في كفر الزيات (صور)

افتتح محافظ الغربية صباح اليوم، والسيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، الوحدة البيطرية في مدينة كفر الزيات، وذلك بحضور الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطري.الجدير بالذكر أن الوحدة البيطرية مقامة على مساحة 100 متر بإجمالي تكلفة 900 ألف جنيه، وتقدم كافة الخدمات البيطرية لـ 37 قرية من قرى كفر الزيات، واستمع الحاضرين إلى شرح من الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية لمراحل إنشاء الوحدة والخدمات التي تقدمها.وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استقبل صباح اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بالديوان العام للمحافظة، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بمراكز "كفر الزيات، طنطا، قطور".كما يرافقه خلال الجولة كل من الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس على بيومي وكيل وزارة الزراعة، والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، وخلال الزيارة يفتتح وزير الزراعة الإدارة البيطرية والوحدة التابعة لها بمركز كفر الزيات، يعقبها افتتاح مركز إرشاد زراعي بقرية صناديد مركز طنطا.كما يزور الوزير مركز تجميع الألبان بقرية إبشواي الملق بقطور، ومركز لتجميع الألبان بقرية نشيل بقطور، كما يتفقد مصنع عجينة الياسمين بقرية شبرا بلولة مركز قطور، للوقوف على مراحل تصنيع الياسمين للحصول على العجينة التي يُستخلص منها العطور.