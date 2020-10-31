السيسي: نحتاج 400 مليار جنيه لتوفير جامعة لكل مليون شخص في عام 2030

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن كل مليون شخص في مصر يحتاجون إلى جامعة سواء كانت خاصة أو أهلية أو حكومية، قائلًا: "إذا كان في مصر لدينا 100 مليون شخص نحتاج إلى 100 جامعة، بغض النظر عن التصنيف الخاص بهذه الجامعات".وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح جامعة الملك سلمان في مدينة شرم الشيخ: "لدينا الآن في مصر 72 جامعة باختلاف أنواعها.. وإذا كان من المتوقع أن نصل خلال عام 2030 إلى 125 مليون شخص بالتالي نحتاج إلى 125 جامعة".وتابع الرئيس السيسى: "الجامعة الواحدة تتكلف في حدود من 8 إلى 10 مليار جنيه.. وبالتالي خلال الـ 12 عاما القادمة إذا وصل عدد السكان إلى 125 مليون شخص نحتاج إلى ما يقرب من 400 مليار جنيه للإنشاء فقط "، متابعا: "شغالين ومصريين على معالجة الفجوة الموجودة.. وخلال الست سنوات سعينا لتقليل الفجوة وليس بالحجم فقط".