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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ترشيح سمية الخشاب لبطولة «موسى»

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:17 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
دعاء عبد المقصود
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رشَّحت شركة «سينرجي»، المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد «موسى» للنجم محمد رمضان والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، الفنانة سمية الخشاب للمشاركة في بطولة المسلسل.

وعلم «الدستور» أنَّ سمية أبدت موافقة مبدئية، وفي انتظار قراءتها حلقات العمل للتوقيع بشكل رسمي.

ويعكف المؤلف ناصر عبدالرحمن على كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل لتسليمها إلى شركة «سينرجي»، استعدادًا لبدء تصوير العمل، والمقرر في منتصف نوفمبر المقبل.

ويجرى الفنان محمد رمضان جلسات عمل مع المخرج محمد سلامة والمؤلف ناصر عبدالرحمن، للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل وترشيح الأبطال.

وأوشك المخرج محمد سلامة على الانتهاء من معاينة أماكن التصوير، ويرغب «رمضان» في الانتهاء من تصوير العمل قبل حلول شهر رمضان بوقت كاف.

محمد رمضان قدَّم في موسم رمضان الماضي مسلسل «البرنس» الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشاركه البطولة أحمد زاهر، ونور، ومحمد علاء، وريم سامي، وروجينا وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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