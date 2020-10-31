«المصري للتأمين»: هذه أسباب استعانة الشركات بـ«الفري لانسر»

كشف الاتحاد المصري للتأمين، خلال نشرته الأسبوعية التي صدرت اليوم، أن أهم الأسباب منطقية للشركات للاستعانة بالعاملين المستقلين "غير الموظفين" للعمل مع فريق العمل الداخلي بالشركة هي المرونة، الوصول إلى الخبرة، السرعة، التكلفة.وأضاف الاتحاد، في بيان، أن هناك استطلاع أجرته شركة "Deloitte" في عام 2014 أن 51% من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع توقعوا زيادة التعاقد مع أصحاب المواهب المؤقتين خلال السنوات الثلاث أو الخمس القادمة، حيث يناسب العمل غير المنتظم بشكل مثالي أولئك الذين يبحثون عن دخل إضافي من خلال العمل لبعض الوقت، في حين أن التركيبة السكانية الكبيرة للطبقة الوسطى التي تعتمد على العمل غير المنتظم لا يمكنها تحمل عدم الاستقرار، ولا يحصلون على أجر عادل مقابل هذا العمل الذي يقومون به، لعدة سنوات متتالية، سعت الهيئات التشريعية الحكومية إلى تطبيق وإنفاذ قوانين ولوائح الموظفين على بيئة العمل في مجال العمل غير المنتظم.وأكد المصري للتأمين، أن المخاطر التي يتعرض لها العاملين في مجال العمل غير المنتظم لا تتعلق بعملهم فحسب، بل أيضًا برأس مالهم فعادة ما تعتمد الملكية المستمرة للأصول المستخدمة في العمل على مجموعة من الظروف الخارجة عن سيطرة العامل، على سبيل المثال، يستخدم سائقو "Uber" أموالهم الخاصة، أو يقترضون، لشراء سياراتهم.وأشار إلى أنه نظرًا لظروف مثل تغيير الشركة للمبلغ الذي تدفعه للسائقين ومواجهة صناعة سيارات الأجرة منافسة أعلى وازدياد عدد السائقين الجدد بالشركة بسبب انخفاض القيود المفروضة على الدخول للشركة وكذلك زيادة شعبيتها بين المستخدمين، فقد تقوم الشركة "بإيقاف" بعض السائقين إما بسبب واحد أو أكثر من العوامل المذكورة أعلاه أو أيضًا لانخفاض تصنيفه، فيصبح السائق مثقلًا بالديون، مع عدم وجود وسائل جاهزة لسدادها.