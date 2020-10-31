رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اتفاق بين «تنمية التجارة» و«البريد» لتوصيل خدمات السجل التجاري إلى طالبي الخدمة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:44 ص
إبراهيم عشماوي
إبراهيم عشماوي
نرمين محمود الدهان
طباعة
كشف الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين في تصريح لـ"الدستور" أن الجهاز سيقوم بتوقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة توصيل خدمات السجل التجارى إلى محل إقامة طالبي الخدمة خلال الفترة المقبلة.

 وأضاف عشماوي أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من عام 2021، تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إليكترونيًا، لافتًا إلى أن عدد مُعاملات السجل التجاري تصل 2.2 مليون معاملة سنويًا.

وقد أعلنت الوزارة خلال الفترة الماضية أنه في إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية،حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.

وجدير بالذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى للتفاوض أيضا مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إليكترونية تتواجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة مثل استخراج سجل تجارى أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، وذلك في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإلكترونية وهما خدمات "الاستدلال، والاستعلام، وعدم الالتباس، ومستخرج رسمى" نوفمبر المقبل.

موضوعات متعلقة

السيسي: نحتاج 400 مليار جنيه لتوفير جامعة لكل مليون شخص في عام 2030

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

محمد الباز يطالب ماكرون بمراجعة خطابه السياسي: لا تخسر العالم الإسلامي

سيارة تحمل كنزا.. ضبط 15 طن «أحجار ذهب» في أسوان

الصور

image description

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

image description

افتتاح مسجد البحر بالوسطانى فى دمياط

image description

إلغاء ترخيص خطيب مسجد بدمياط تخلف عن خطبة الجمعة

image description

حملات لإزالة إشغالات وحواجز خرسانية من شوارع أسيوط

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

الأكثر قراءة

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية

كيف سرقت تركيا مقتنيات بيوت الله بمساعدة «الإخوان» فى 2013؟

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

8 علامات تدل على إصابتك بفقر الدم

«حِكَمُ النبي محمد» للفيلسوف ليو تولستوي

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل؟

مواعيد القطارات اليوم السبت 31-10-2020

أيام زمان

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

«ثقافة الأقصر» تحتفل بالمولد النبوي الشريف

«أغاني الحنة السويسي» في كتاب من جمع وتدوين الباحث حسن الإمام

غرام أحمد رامي لأم كلثوم «كان صرحا من خيال» في رواية سليم نصيب

عودة فنان الشعب سيد درويش على مسرح البالون.. قريبا