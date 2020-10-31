اتفاق بين «تنمية التجارة» و«البريد» لتوصيل خدمات السجل التجاري إلى طالبي الخدمة

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين في تصريح لـ"الدستور" أن الجهاز سيقوم بتوقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة توصيل خدمات السجل التجارى إلى محل إقامة طالبي الخدمة خلال الفترة المقبلة.وأضاف عشماوي أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من عام 2021، تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إليكترونيًا، لافتًا إلى أن عدد مُعاملات السجل التجاري تصل 2.2 مليون معاملة سنويًا.وقد أعلنت الوزارة خلال الفترة الماضية أنه في إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية،حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.وجدير بالذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى للتفاوض أيضا مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إليكترونية تتواجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة مثل استخراج سجل تجارى أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، وذلك في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات.وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإلكترونية وهما خدمات "الاستدلال، والاستعلام، وعدم الالتباس، ومستخرج رسمى" نوفمبر المقبل.