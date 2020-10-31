«عثمان»: رسالة متحف شرم الشيخ هى الجمال والسلام

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف إن رسالة - متحف شرم الشيخ الذي يتم افتتاحه اليوم برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي - في المقام الأول هي الجمال والحب والسلام، من خلال المعروضات الأثرية، حيث يستقبل تمثال المعبودة (حتحور) آلهة (الجمال والحب والموسيقى ) عند المصريين القدماء، الزوار في مدخل المتحف، وعلى سلالم المتحف، وفي أماكن متعددة منه.وأضاف رئيس قطاع المتاحف - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن سيناريو العرض يقدم صورة عن طبيعة الحياة اليومية في مصر القديمة، بما تتضمنه من حياة أسرية، وبرية، ورحلات ترفيهية، مستعرضًا الحضارات المختلفة التي مرت على مصر.وأكد أنه يلقي الضوء كذلك على حياة الإنسان مع الحيوان في مصر القديمة، حيث أولى المصري القديم احترامًا خاصًا لجميع الحيوانات من حيث رعايتها وعلاجها وهو الجزء الذي لم يعرض من قبل في أي متحف في العالم.