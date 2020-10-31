بـ 812 مليون جنيه.. متحف شرم الشيخ أول متحف أثرى لدمج «الترفيه والثقافة»

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن متحف شرم الشيخ الذي يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت هو أول متحف أثري في مدينة السلام بتكلفة تقدر بـ 812 مليون جنيه، ورسالته في المقام الأول "الجمال والحب والسلام"، حيث يعرض نحو 5200 قطعة أثرية مميزة تعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية.وأضاف وزيرى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - أن متحف شرم الشيخ هو ثاني المتاحف الأثرية التي تستهدف دمج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، بعد متحف الغردقة وتبلغ مساحته 192000 متر مربع، وبدأت أعمال المشروع عام 2003 وتوقفت عام 2011 وتم استئنافها مرة أخرى في عام 2018.وأوضح أن المتحف يضم قاعات للعرض ومبنى إداريًا، ومبنى للمطاعم والكافيتريات، ومبنى للبازارات، ومتاجر الحرف الأثرية، ومسرحا مكشوفا، ومبنى استراحة للموظفين والأمن الداخلي، ليصبح بذلك أول متحف للآثار ومركز للحضارات ووجهة ثقافية وسياحية للمدينة.وأشار وزيري إلى أن المتحف يعرض بشكل استثنائي ١٠ قطع أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون، وذلك قبل عرضها بالمتحف المصري الكبير، مما يعد بمثابة عنصر جذب أمام زوار المدينة لمشاهدة جزء من كنوز الملك الشاب لأول مرة، منوها بأنه تم اختيار تمثال (الكا) القرين، للملك توت عنخ آمون، المغطى بالراتنج الأسود، والذى يرتدى النمس على رأسه ليكون القطعة الرئيسية بالمعرض في متحف شرم الشيخ.