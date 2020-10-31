11 وفاة و807 إصابات جديدة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 807 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 332 ألفا و993 مصابًا.وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية- وفقا لقناة (جيونيوز) الباكستانية، اليوم السبت- أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس، وتعافى 539 شخصا من الفيروس، في حين وصل عدد حالات الإصابة النشطة في البلاد إلى 12 ألفا و121 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.