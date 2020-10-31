محمد رمضان يحتفل بـ40 مليون مشاهدة لـ«يا حبيبي»

احتفل محمد رمضان بتحقيق كليب أغنيته الجديدة «يا حبيبي»، التي شاركه الغناء فيها النجم العالمي ميتر جيمس، 40 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب».ونشر رمضان صورته مع جيمس، معلقًا عليها: «الحمد لله Ya Habibi 40 million views».وتقول كلمات الأغنية «هقولك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير، مبعرفش أكون رومانسي لكن عليكي بغير مش بثبتلك إني جامد ولا عايز أبان تقيل أنا أنا أنا بناديكي، يا حبيبي بناديكي، تعاليلي بناديكي، أنا هنا بناديكي، تعاليلي بناديكي، يا حبيبي بناديكي، أنا هنا بناديكي، يا حبيبي بناديكي، يا حبيبي».