كل ما تريد معرفته عن جامعة الملك سلمان

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، جامعة الملك سلمان الدولية في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك عددا من المشروعات الأخرى.وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن جامعة الملك سلمان:• أحد المشروعات البارزة التي يجري تنفيذها في مدخل مدينة طور سيناء.• أول جامعة متكاملة في جنوب سيناء.• تبلغ مساحتها نحو 300 فدان موزعة على 3 مدن هي الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر.• تضم 5 كليات في شرم الشيخ هي: الألسن واللغات، السياحة والفنادق، العمارة، والإنتاج الإعلامي، والفنون والتصميم، بالإضافة إلى سكن للطلبة.• في رأس سدر 4 كليات هي: الزراعات الخاصة، العلوم المالية والإدارية، العلوم المجتمعية، الطب البيطري، بالإضافة إلى سكن للطلبة.مدينة الطور تضم 7 كليات هي: الهندسة، العلوم والمياه وعلوم البحار، الصناعة والتكنولوجيا، الطب، الصيدلة، والتمريض، بالإضافة إلى إدارة الجامعة، وسكن للطلبة، والملاعب، والمباني المساعدة.• وتقدم جامعة الملك سلمان برامج أكاديمية ومهنية متميزة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتوافقة مع احتياجات سوق العمل المحلي.