خالد الصاوي ضيف «كلمة أخيرة» مع لميس الحديدي الليلة

يستضيف برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، الفنان خالد الصاوي، في حلقة خاصة اليوم السبت في تمام التاسعة مساءً.يتحدث خالد الصاوي خلال الحلقة عن أبرز الأعمال التي قدمها خلال مشواره الفني، وأهم الأدوار التي جسدها في مسيرته.جدير بالذكر أن الحوار هو الأول للفنان خالد الصاوي بعد تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتم فعالياته اليوم الجمعة.يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".