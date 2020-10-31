ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير بتركيا إلى 25 قتيلا و804 مصابين

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال ولاية إزمير التركية، اليوم السبت، إلى 25 قتيلا و804 مصابين، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.وكانت الحصيلة السابقة لضحايا الزلزال 20 قتيلا، و786 جريحا، حسبما أعلنت، مساء أمس، إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".وكان رئيس الشئون الدينية في تركيا، علي أرباش، أعلن عن فتح أبواب المساجد بولاية إزمير، غرب البلاد، أمام المتضررين من الزلزال الذي ضرب المنطقة.وقال، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الجمعة: بإمكان المواطنين في إزمير المتضررين من الزلزال وغير القادرين على الدخول لمنازلهم، البقاء في المساجد المناسبة إن رغبوا، وتحت إشراف المسئولين عن خدمة المساجد.وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر إزمير، وفق بيان لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".وقال البيان إن مركز الزلزال بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء سفيريهيسار، التابع لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.وشهدت المنطقة 244 هزة ارتدادية، 24 منها قوتها فوق 4 درجات.