334 وفاة و18140 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، عن تسجيلها خلال آخر 24 ساعة 334 وفاة و18140 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأوضحت السلطات أن الحصيلة الجديدة ترفع الحصيلة الإجمالية إلى مليون و618116 إصابة مؤكدة، منها 27990 حالة وفاة، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، في خبر عاجل.