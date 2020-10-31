زلزال جديد يضرب إزمير فى تركيا

ضرب زلزال جديد بقوة 5.0 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، مدينة إزمير التركية، بعد الزلزال الأول الذي كان أمس الجمعة بقوة 6.6 درجة والذي خلف خسائر بشرية ومادية.وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم، في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الزلزال الجديد وقع في الساعة 08:31 بالتوقيت التركي في بحر إيجة، قبالة منطقة سفري حصار في إزمير، حسبما أعلنت وكالة آفاد.وفي وقت سابق، أعلنت "آفاد" عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الأول إلى 20 قتيلا، و786 جريحا.وقالت إن المنطقة شهدت 244 هزة ارتدادية، 24 منها قوتها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي ضرب بحر إيجة قبالة سواحل قضاء سفري حصار، في ولاية إزمير.وأضافت أن المعلومات الواردة من مركز تنسيق الكوارث، تشير إلى أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 25، أحدهم توفي غرقا، فيما وصل عدد الجرحى لـ 804.وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة، بحر إيجة على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء سفيريهيسار، وعلى عمق 16.54 كيلومتر.