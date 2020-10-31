فيلادلفيا الأمريكية تفرض حظر التجوال عقب احتجاجات مقتل رجل أسود

أعلن رئيس بلدية مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، جيم كيني، اليوم السبت، تجدد فرض حظر التجوال تزامنا مع انتشار قوات الحرس الوطني إثر الاضطرابات التي اندلعت على خلفية مقتل رجل أسود برصاص الشرطة الأسبوع الماضي.وقال كيني، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، إن "حظر التجول دخل حيز النفاذ من الساعة التاسعة مساء أمس الجمعة حتى الساعة السادسة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، ولن يتمكن احد من الخروج إلا للعمل أو إذا احتاجوا إلى مساعدة طبية أو مساعدة عاجلة أو للإدلاء بأصواتهم".وأضاف أن الحرس الوطني انتشر في محيط المباني الحكومية ومواقع هامة، وسيتم إرسال وحدات إضافية إذا لزم الأمر إلى مناطق تجارية تعرضت خلال الأيام الأخيرة لعمليات نهب.وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتوقع فيلادلفيا خروج مزيد من الاحتجاجات، وسط أجواء من التوتر قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.واندلعت أعمال العنف مساء الإثنين الماضي، بعد مقتل رجل يبلغ من العمر 27 عاما يدعى (والتر والاس جونيور) في حي ويست فيلادلفيا بعد أن أصابه شرطيان بطلقات نارية عدة، وتم فرض حظر للتجول مساء الأربعاء الماضي.