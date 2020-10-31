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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسلل للبحر فغرق بالإسكندرية.. والتصريح بدفنه

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:40 ص
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا في مياه البحر بشاطئ خاص بمنطقة شهر العسل، مخالفًا قرارات مجلس الوزراء بشأن غلق جميع الشواطئ ضمن الإجراءات المتخذة ضد فيروس كورونا المستجد والتعليمات الصادرة من محافظ الإسكندرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال مسئولي الشاطئ حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بوجود غريق فى شاطئ درويش الخاص بشهر العسل بمنطقة البيطاش.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعة، وتبين أن الغريق يدعي عمر أحمد سليمان، 19 سنة، بمحافظة المنوفية، تسلل إلى مياه البحر في الساعة الواحدة ونصف ظهرًا للاستحمام ولم يظهر ما أدى إلى غرقه، وتمكنت قوات الإنقاذ من العثور عليه، وانتشال الجثة قبل دخولها في الأعماق، ونقلت الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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