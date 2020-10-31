900 مليون جنيه لتوصيل المياه والصرف الصحي للمناطق المحرومة بأسوان

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن تخصيص حوالي 900 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن خطة العام المالي 20202021 في نقلة نوعية للارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مدن وقرى المحافظة.وأوضح عطية، أن من أبرز مشروعات الصرف الصحي بالكلح بإدفو، والكاجوج بكوم أمبو، وتوفيق مشروع الإسكان المتميز، وأيضًا محطات مياه شرب بقرى ومدن المحافظة، مشيدًا بالدعم الحكومى من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير كوب مياه نظيف وأيضًا إدخال خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة بالمدن والقرى.كما وجه محافظ أسوان المسئولين بالإسراع لبدأ تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرى أبوالريش قبلى وبحرى، مع نهو جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بقرى ومدن محافظة أسوان طبقًا للمخططات الزمنية المحددة حتى يتم تحقيق الإستفادة القصوى منها للمواطن الأسوانى.وفى نفس السياق كلف محافظ أسوان نائبه الدكتور أحمد شعبان بتفقد مشروع الصرف الصحى لخدمة أهالى مدينتى السباعية والبصيلية التابعين لمركز إدفو للوقوف على معدلات التنفيذ ودفع عجلة العمل بها.ومن جانبها، أشارت المهندسة رقية حماد، رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، إلى أن هذا المشروع الضخم تصل تكلفته الإجمالية إلى 399 مليون جنيه منها 199 مليون جنيه لإنشاء 6 محطات رفع وشبكات الإنحدار وخطوط الطرد، بالإضافة إلى إنشاء محطة المعالجة بطاقة تصل إلى 27 ألف م3 يوميًا بقيمة تقديرية 200 مليون جنيه.وأوضحت أنه من ضمن المشروعات المتوقع إنهاؤها خلال العام المالى الحالى مشروع الصرف الصحى بقرية الجعافرة بتكلفة 44 مليون جنيه، بجانب مشروع الصرف الصحى بقرى توشكى شرق وغرب وأبو سمبل وأيضًا محطة معالجة توشكى بمركز نصر النوبة بطاقة 17 ألف م3يوم بتكلفة 120 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدد 3 محطات مياه شرب بمدينة ومركز إدفو بطاقة 7.2 ألف م3 يوميًا بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه.