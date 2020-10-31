السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان ومشروعات قومية من شرم الشيخ اليوم

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، من مدينة شرم الشيخ، جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات الأخرى، كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية.وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن جامعة الملك سلمان تعد أحد المشاريع المهمة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة.وأضاف أن الجامعة تتضمن إنشاء 10 کلیات موزعة على فروعها الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 ألف طالب، ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوى الجمهورية ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علميًا وأكاديميًا على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.وأوضح أن كليات الجامعة تتضمن تخصصات الهندسة التطبيقية، علوم الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، العلوم المالية والإدارية، السياحة والضيافة، العمارة، الألسن واللغات التطبيقية، الزراعات الصحراوية، الفنون والتصميم.