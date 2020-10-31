أرمينيا تطلب من روسيا بدء مشاورات لضمان الأمن في ظل النزاع مع أذربيجان

طلب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، رسميا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ مشاورات "عاجلة" لتوفير الأمن في ظل النزاع مع أذربيجان، على ما ذكرت وزارة الخارجية السبت.وأوضحت الوزارة، في بيان: "طلب رئيس وزراء أرمينيا من الرئيس الروسي بدء مشاورات عاجلة بهدف تحديد طبيعة وحجم المساعدة التي يمكن لاتحاد روسيا أن يوفرها لأرمينيا لضمان أمنها".يذكر أن العمليات القتالية في قره باغ مستمرة منذ 27 سبتمبر الماضي، على الرغم من إعلان أرمينيا وأذربيجان عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار أكثر من مرة خلال الشهر الجاري.