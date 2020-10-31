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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تزود سفنها الحربية بـ«أخطر صاروخ» مضاد للغواصات

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:31 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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أعلنت مصادر عسكرية روسية، اليوم السبت، أن بعض السفن الحربية في الأسطول العسكري لجيش البلاد ستحصل على منظومات تسليح متطورة مضادة للغواصات.

وقالت المصادر، حسبما نقلت قناة محلية، إن "قيادة سلاح البحرية في الجيش الروسي قررت تزويد السفن العسكرية الشبيهة بسفينة (الأدميرال غروشكوف) بمنظومات PLUR "الصاروخية-الطوربيدية" المضادة للغواصات".

وتعتبر "PLUR" من أخطر وأحدث المنظومات المضادة للغواصات التي طورتها روسيا في السنوات الأخيرة، فهي قادرة على إطلاق صواريخ محملة بالطوربيدات، ويمكن إطلاق صواريخها من مسافات بعيدة تصل إلى عشرات الكيلومترات، فعند إطلاق الصاروخ من المنظومة يحلق على ارتفاعات منخفضة فوق الماء، وحين دخوله منطقة الهدف ينفصل عنه طوربيد ويتوجه نحو الهدف عبر منظومة توجيه ذاتي.

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