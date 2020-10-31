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الثقافة

«أغاني الحنة السويسي» في كتاب من جمع وتدوين الباحث حسن الإمام

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:25 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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صدر في سلسلة الدراسات الشعبية التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب "أغاني الحنة السويسي"، جمع وتدوين الباحث في التراث الشعبي حسن الإمام.

جاء الكتاب في 211 صفحة ويضم مقدمة وستة فصول، وما ورد فيه أن السويس على الرغم من قلة عدد سكانها كمحافظة، يلاحظ أن سكان المدينة تتنوع ثقافاتهم سواء على أساس النشاط السكاني أو على أساس المخافظات التي وفدوا منها، حيث تعتبر السويس من المحافظات الجاذبة للعمالة، ونجد الغالبية في السويس تعمل في القطاع البحري الذي يشمل العاملين في صيد الأسماك، وصناعة السفن، وصناعة أدوات الصيد، وتجارة الأسماك، وخدمة السفن الأجنبية العابرة للقناة (البمبوطية).

يقدم هذا الكتاب مجموعة من نصوص الحنة السويسي، التي يؤديها أبناؤها في احتفالية "الحنة" خلال ترتيبها الزمني، حيث تمتد الاحتفالية لمدة يومين متتاليين، اليوم الأول لحنة الستات وتكون مقصورة على السيدات والبنات الأطفال، كما يتم خلال هذا اليوم عملية تجهيز العروس وفي اليوم التالي تقام حنة الرجالة، ويبدأ شباب العائلة منذ صباح ذلك اليوم بتجهيز مكان إقامة الحنة وتجهيز الصينية (معجون الحنة) وفي هذا الوقت تكون سيدات العائلة مشغولات بإعداد المأكولات التي ستقدم للمدعوين، ويكون العريس في صالون الحلاقة والعروس في محل الكوافير للاستعداد لسهرة ليلة الحنة.

وتمتاز أغاني "حنة الستات" بالجماعية والتنوع الموضوعي، والروح المرحة، وخلاعة الألفاظ والإشارات، أما أغنيات "حنة الرجالة" فهي أغاني لتهنئة العروسين، وأخرى يغلب عليها الطابع الديني، وأغنيات للتغني بالقناة والصيادين، وأغنيات تجمع موضوعات عدة في أغنية واحدة، وهناك الأغنيات الوافدة من الجزيرة العربية والنوبة، بالإضافة إلى أغاني الحرب والمقاومة، التي تفرض نفسها على أجواء العرس لما يميز السويس من أحداث جسام على مدار تاريخها.

وتكشف هذه النصوص مدى التنوع الثقافي لأبناء هذه المدينة سواء على أساس النشاط السكاني (صيد، وأعمال بحرية، وصناعة وزراعة ورعي) أو على أساس المحافظات التي وفدوا منها، حيث تعد السويس من المحافظات الجاذبة للعمالة، وانصهارها في سبيكة مخصوصة تشير إلى الروح المصرية الساخرة والمرحة معا.

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