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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الشرف والنبل في السيرة النبوية» موضوع خطبة الجمعة المقبلة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:17 ص
خطبه الجمعه
خطبه الجمعه
أ.ش.أ
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قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة الموافق السادس من نوفمبر، تحت عنوان "من مواقف الشرف والنبل في السيرة النبوية المشرفة".

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، إن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنبل الناس وأشرفهم في تاريخ البشرية، وأن سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم مفعمان بمواقف النبل والشرف، وما أحوجنا إلى دراسة تلك المواقف العظيمة في سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم والتأسي والاقتداء بها لترسخ تلك القيم في حياتنا.

ووجه وزير الأوقاف جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأضاف أننا نثق في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

الجدير بالذكر أن موضوع خطبة الجمعة الماضية كان تحت عنوان (النبي القدوة "صلى الله عليه وسلم" معلما).

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