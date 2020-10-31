الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت طقس معتدل الحرارة صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة على أغلب أنحاء البلاد، فضلًا عن وجود شبورة مائية صباحًا.كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، بينما يسود طقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.ويتوقع الخبراء أيضًا أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، بينما يكون لطيفًا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم ومطروح والإسكندرية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين ورأس ببناس وكاترين، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب البلاد بأسيوط والمنيا وبحيرة ناصر وأبوسمبل.وفيما يخص حالة البحرين الأحمر والمتوسط، من المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين ١٫٥ متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحرالمتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر إلى ١٫٥ متر والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.العظمى الصغرىالقاهرة 28 19الإسكندرية 28 21وادى النطرون 28 19طنطا 28 19شبين الكوم 28 19دمنهور 28 20بلطيم 27 20مطروح 24 16السلوم 24 17سيوة 25 16بورسعيد 27 22دمياط 27 21الزقازيق 29 19المنصورة 28 19الإسماعيلية 30 18السويس 29 20العريش 27 21رفح 28 20رأس سدر 30 21نخل 28 17نويبع 30 24طابا 28 19كاترين 27 14الطور 28 21شرم الشيخ 32 25الغردقة 32 22مرسى علم 32 23الفيوم 29 18بنى سويف 29 19المنيا 29 19أسيوط 30 19سوهاج 32 20قنا 33 19الأقصر 34 19أسوان 35 22إدفو 35 21أبوسمبل 33 19الوادى الجديد 32 22شلاتين 33 25أبو رماد 33 25حلايب 32 28رأس حدربة 33 26أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:العظمى الصغرىمكة 38 23المدينة 36 20الرياض 31 15المنامة 31 24أبوظبى 32 24الدوحة 33 24الكويت 33 17دمشق 30 13بيروت 26 22عمان 28 16القدس 25 14غزة 27 21بغداد 33 16مسقط 31 21صنعاء 26 06الخرطوم 39 25طرابلس 23 17تونس 24 12الجزائر 22 10الرباط 22 12وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:العظمى الصغرىأنقرة 18 06إسطنبول 16 10إسلام آباد 28 12نيودلهى 31 14جاكرتا 31 24بكين 21 05كوالالمبور 32 24طوكيو 20 10أثينا 22 12روما 22 09باريس 16 09مدريد 19 07برلين 14 10لندن 16 11مونتريال 05 01-موسكو 08 03نيويورك 09 06واشنطن 11 05نواكشوط 36 22أديس أبابا 23 09