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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:52 ص
طقس معتدل
طقس معتدل
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت طقس معتدل الحرارة صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة على أغلب أنحاء البلاد، فضلًا عن وجود شبورة مائية صباحًا.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، بينما يسود طقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويتوقع الخبراء أيضًا أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، بينما يكون لطيفًا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم ومطروح والإسكندرية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين ورأس ببناس وكاترين، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب البلاد بأسيوط والمنيا وبحيرة ناصر وأبوسمبل.

وفيما يخص حالة البحرين الأحمر والمتوسط، من المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين ١٫٥ متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحرالمتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر إلى ١٫٥ متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى
القاهرة 28 19
الإسكندرية 28 21
وادى النطرون 28 19
طنطا 28 19
شبين الكوم 28 19
دمنهور 28 20
بلطيم 27 20
مطروح 24 16
السلوم 24 17
سيوة 25 16
بورسعيد 27 22
دمياط 27 21
الزقازيق 29 19
المنصورة 28 19
الإسماعيلية 30 18
السويس 29 20
العريش 27 21
رفح 28 20
رأس سدر 30 21
نخل 28 17
نويبع 30 24
طابا 28 19
كاترين 27 14
الطور 28 21
شرم الشيخ 32 25
الغردقة 32 22
مرسى علم 32 23
الفيوم 29 18
بنى سويف 29 19
المنيا 29 19
أسيوط 30 19
سوهاج 32 20
قنا 33 19
الأقصر 34 19
أسوان 35 22
إدفو 35 21
أبوسمبل 33 19

الوادى الجديد 32 22
شلاتين 33 25
أبو رماد 33 25
حلايب 32 28
رأس حدربة 33 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 38 23
المدينة 36 20
الرياض 31 15
المنامة 31 24
أبوظبى 32 24
الدوحة 33 24
الكويت 33 17
دمشق 30 13
بيروت 26 22
عمان 28 16
القدس 25 14
غزة 27 21
بغداد 33 16
مسقط 31 21
صنعاء 26 06
الخرطوم 39 25
طرابلس 23 17
تونس 24 12
الجزائر 22 10
الرباط 22 12

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 18 06
إسطنبول 16 10
إسلام آباد 28 12
نيودلهى 31 14
جاكرتا 31 24
بكين 21 05
كوالالمبور 32 24
طوكيو 20 10
أثينا 22 12
روما 22 09
باريس 16 09
مدريد 19 07
برلين 14 10
لندن 16 11
مونتريال 05 01-
موسكو 08 03
نيويورك 09 06
واشنطن 11 05
نواكشوط 36 22
أديس أبابا 23 09

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