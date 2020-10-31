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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تسجل ستة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و516 وفاة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت ستة آلاف حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و516 وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 918.811 إصابة و91289 وفاة.

ويقول مسؤولون بقطاع الصحة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

وكانت الوزارة قالت قبل أيام إن العدد الحقيقي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا قد يكون أعلى بنحو 50 ألفا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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