أمريكا اللاتينيّة تتخطى الـ 400 ألف وفاة بكورونا

تجاوزت أمريكا اللاتينيّة والكاريبي، وهي المنطقة التي تضمّ أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في العالم، عتبة الـ400 ألف وفاة بسبب الفيروس، وفقًا لإحصاء أعدّته وكالة فرانس برس.وبلغ عدد الوفيات جرّاء كوفيد-19 في منطقة أمريكا اللاتينيّة والبحر الكاريبي 400،524 وفاة. وتصدّرت البرازيل لائحة البلدان الأكثر تضرّرًا، بتسجيلها إجمالي 159،477 وفاة منذ بدء الجائحة.من جهتها، سجّلت الولايات المتّحدة الجمعة أكثر من 94 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو أعلى رقم منذ بداية الجائحة، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.و أحصت الولايات المتحدة التي تشهد تصاعدًا في عدد الإصابات منذ منتصف أكتوبر، 94 ألفًا و125 إصابة جديدة بالفيروس، حسب بيانات الجامعة التي يتمّ تحديثها باستمرار. وسجّلت الولايات المتّحدة أيضًا 919 وفاة إضافيّة بكوفيد-19.