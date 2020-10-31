رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوت ديفوار تنتخب رئيسًا وسط مخاوف من المقاطعة والاضطرابات

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:44 ص
انتخابات كوت ديفوار
انتخابات كوت ديفوار
وكالات
طباعة
تنتخب كوت ديفوار رئيسًا اليوم السبت في انتخابات تثير مخاوف من حدوث اضطرابات قد تهدد الاستقرار السياسي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن أكثر من 20 شخصًا قتلوا في أعمال عنف قبل الانتخابات.

وحظرت الحكومة المظاهرات العامة في منتصف أغسطس، وقامت قوات الأمن بشكل متكرر بتفريق احتجاجات المعارضة واعتقلت المتظاهرين في اشتباكات عنيفة.

ويتنافس أربعة مرشحين على أعلى منصب في البلاد ويعتبر الرئيس الحالي الحسن واتارا، الذي يتولى السلطة منذ عام 2011، أقوى مرشحي الانتخابات.

وكان واتارا 78 عاما قد تعهد في وقت سابق بالاستقالة بعد ولايته الثانية. لكنه أعلن في أغسطس الماضي عزمه خوض الانتخابات، بعد شهر من الوفاة المفاجئة لخليفته المختار، رئيس الوزراء السابق، أمادو جون كوليبالي.

يسمح دستور كوت ديفوار بفترتين رئاسيتين فقط كل منهما خمس سنوات، لكن حزب تجمع الجمهوريين بزعامة واتارا يؤكد أن التعديل الدستوري في عام 2016 أعاد الأمور إلى بدايتها من جديد.

ويقول المنافسان الرئيسيان للرئيس الحالي وهما كونان بيدي86 عاما وباسكال أفي نجيسان67 عاما إن ترشح واتارا غير دستوري ودعا الاثنان إلى مقاطعة الانتخابات والعصيان المدني.

ويشكل بيدي، الرئيس الأسبق في الفترة من 1993 إلى 1999 وزعيم حزب المعارضة الرئيسي الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار - التجمع الديمقراطي الأفريقي ـــ أكبر تهديد لإعادة انتخاب واتارا.

كما يعتبر نجيسان، رئيس الوزراء السابق الذي يقود حزب الجبهة الشعبية الإيفوارية، خصما قويا أيضا.

ويتوقع المحللون أن تكون فرص نجاح المرشح الرابع المستقل، كونان كواديو بيرتين، 51 عاما، ضئيلة.

ويحق لما يقرب من 5ر7 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 22 ألف مركز اقتراع بين الساعة السابعة صباحا والخامسة مساء (من 0700 إلى 1700 بتوقيت جرينتش).

ويحتاج المرشح إلى الحصول على 50 في المئة على الأقل من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.

ومن المتوقع إعلان النتائج في غضون ثلاثة أيام بعد التصويت.

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

حقيقة بيع آثار مصرية لجهات أجنبية

تردد قناة مصر التعليمية ابتدائي 2020 وقناة مدرستنا

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

الصور

image description

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

image description

افتتاح مسجد البحر بالوسطانى فى دمياط

image description

إلغاء ترخيص خطيب مسجد بدمياط تخلف عن خطبة الجمعة

image description

حملات لإزالة إشغالات وحواجز خرسانية من شوارع أسيوط

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

الأكثر قراءة

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية

كيف سرقت تركيا مقتنيات بيوت الله بمساعدة «الإخوان» فى 2013؟

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

مواعيد القطارات اليوم السبت 31-10-2020

علماء روس يحددون عارضًا غريبًا لكورونا.. طعم خاص يتذوقه المريض

دراسة تحذر: 850 ألف فيروس قد ينتقل من الحيوانات للبشر

ما هي مخاطر نقص المغنيسيوم في الجسم؟

أيام زمان

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

حاربتها كثيرًا وبكت بحرارة بعدها.. تفاصيل أول قُبلة لماجدة في السينما

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

عودة فنان الشعب سيد درويش على مسرح البالون.. قريبا

موالد الأولياء والقديسين وقصائد للفائزة بنوبل فى العدد الجديد من مجلة الثقافة

«إثبات العكس» ضمن عروض مواسم نجوم المسرح الجامعى بالهناجر

«حنبلي ـ نرفوز ـ زربون».. مفردات الحارة المصرية