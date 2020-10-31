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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:06 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي سجل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 30 أكتوبر، ارتفاعًا من 25 في اليوم السابق، و27 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج، وقالت اللجنة في بيان إنها سجلت ست حالات إصابة محلية.

وذكرت اللجنة أيضًا أنها سجلت 38 إصابة جديدة خالية من الأعراض انخفاضًا من 53 في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض حالات مؤكدة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 85973، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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