رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة فى بنسلفانيا توقف مؤقتًا حظر «تيك توك» فى الولايات المتحدة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:38 ص
تيك توك
تيك توك
وكالات
طباعة
أصدرت محكمة فيدرالية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية قرارًا بإيقاف الحظر المفروض على تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.

وحسبما أفاد موقع " فرانس برس" رفع 3 مدونين قضية ضد قرار السلطات الأمريكية حجب تطبيق "تيك توك" في البلاد اعتبارًا من 12 نوفمبر القادم، مصرين على أن القرار يفقدهم "الفرص المهنية" التي يوفرها التطبيق.

وقررت المحكمة في بنسلفانيا تلبية الدعوى، وإيقاف تنفيذ قرار الإدارة الأمريكية مؤقتًا.

يذكر أن، الإدارة الأمريكية قررت حجب تطبيق "تيك توك" الذي صممته شركة صينية، معتبرة أن التطبيق يشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي، ويوفر للسلطات الصينية الوصول إلى بيانات شخصية لأعداد كبيرة من الأمريكيين.

وأمهلت واشنطن شركة ByteDance المالكة للتطبيق حتى 12 نوفمبر لإيجاد حل "للمشاكل الأمنية".

موضوعات متعلقة

حقيقة بيع آثار مصرية لجهات أجنبية

ميرهان حسين بفستان جريء في ختام مهرجان الجونة

قطر تعترف بالفضيحة.. سلطاتنا تجاوزت في تعرية مسافرات بمطار حمد الدولي

تردد قناة مصر التعليمية ابتدائي 2020 وقناة مدرستنا

الصور

image description

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

image description

افتتاح مسجد البحر بالوسطانى فى دمياط

image description

إلغاء ترخيص خطيب مسجد بدمياط تخلف عن خطبة الجمعة

image description

حملات لإزالة إشغالات وحواجز خرسانية من شوارع أسيوط

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

الأكثر قراءة

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية

كيف سرقت تركيا مقتنيات بيوت الله بمساعدة «الإخوان» فى 2013؟

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

دراسة تحذر: 850 ألف فيروس قد ينتقل من الحيوانات للبشر

ما هي مخاطر نقص المغنيسيوم في الجسم؟

«انتكاسة جديدة» لدراسة تختبر لقاحا لكورونا

حظر تدخين الشيشة في الأماكن العامة بروسيا

أيام زمان

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

حاربتها كثيرًا وبكت بحرارة بعدها.. تفاصيل أول قُبلة لماجدة في السينما

«جوارديولا الغلابة فى فيلم».. كواليس إنتاج قصة حياة رضا عبدالعال

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

عودة فنان الشعب سيد درويش على مسرح البالون.. قريبا

«إثبات العكس» ضمن عروض مواسم نجوم المسرح الجامعى بالهناجر

«حنبلي ـ نرفوز ـ زربون».. مفردات الحارة المصرية

الأربعاء.. عرض الفيلم السوري «مريم» بمركز الثقافة السينمائية