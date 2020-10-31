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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تدعو لتشديد الأمن حول سفاراتها بالعالم

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:23 ص
جان إيف لودريان
جان إيف لودريان
وكالات
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قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إنه سيتم إصدار تعليمات لسفراء فرنسا في الخارج بتكثيف الإجراءات الأمنية في سفاراتهم وللمواطنين الفرنسيين في الخارج.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بدوره، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إنه سيتم إرسال 120 شرطيا إضافيا إلى مدينة نيس الفرنسية، حيث وقع هجوم بسكين أمس الخميس أسفر عن ثلاثة قتلى.

جاء حديث الوزيرين بعد أن ترأس الرئيس إيمانويل ماكرون اجتماعا لفريق عمل الدفاع.

وكان وزير الداخلية الفرنسي توقع أن تشهد فرنسا مزيدا من الهجمات الإرهابية خلال الفترة القادمة.

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