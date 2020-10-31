المُعضلة.. كيف واجهت مصر الزيادة السكانية بعد الـ100 مليون؟

جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية



تحدٍ كبير بمثابة المعضلة التي واجهت وصاحبت الحكومات والأنظمة المتعاقبة على مر السنين، وهي أزمة الزيادة السكانية التي تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي وتعيق دون تحقيق الهدف المرجو من الانجازات التنموية، الأمر الذي حذرت منه القيادة الحاكمة الآن في عدد من الندوات التثقيفية.خلال الفترة من ١٩٠٠ لـ٢٠٢٠ زاد تعداد سكان مصر من ٩ لأكثر من ١٠٠ مليون نسمة، ومع استمرار معدل النمو السكاني قد يصل عدد السكان مصر مع نهاية 2030 إلى حوالي 120 مليون نسمة، مما يؤثر على معدلات التنمية الاقتصادية ومستوى المعيشة ما يعكس حجم التحدى الكبير الذى يواجه الدولة.مؤخرًا حذر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، من أزمة الزيادة السكانية باعتبارها التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة، ويؤثر على الأمن القومي، وتشجع الدولة منذ سنوات على تنظيم النسل من أجل مواجهة الزيادة السكانية، وخاصة خلال الفترة الحالية.وتعد مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وثالث أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، خلف إثيوبيا ونيجيريا، إذ أنه يولد طفل في مصر كل 17.9 ثانية تقريبًا وفقًا لجهاز الإحصاء المصري.وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أن برامج تنظيم الأسرة لم تخالف الشريعة الإسلامية، التي لم تمنع تنظيم النسل باستخدام الوسائل اللازمة، إذا لا يوجد نص شرعي صحيح يمنع من ذلك حال عدم قدرة الأسرة على توفير الحياة الكريمة لأبنائها.على مدار السنوات القليلة الماضية عملت الدولة المصرية على تدشين برامج توعوية وتثقيفية بمدى التحدي الذي يواجه المجتمع حال استمرار معدلات الزيادة السكانية بهذا الوضع.برنامج بناء الإنسان المصري هو أحد أبرز البرامج التى تسهم فى التعامل مع القضية السكانية من خلال الوصول للمناطق الأكثر احتياجًا بالقرى فى المحافظات المصرية والتوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث الحضارى وتفعيل دور الإعلام فى نشر القيم الإيجابية فى المجتمع.تطوير منظومة التعليم والتدريب كان أحد أهم أهداف الرنامج الذي يعتنى ببناء الشخصية والربط بينها وبين مستجدات سوق العمل الحالى وكذلك الاهتمام بتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل بالقرى.وأطلقت مصر برنامج "2 كفاية" وهو واحد من أبرز البرامج التي تستهدف تثقيف الأسرة المصرية بشأن الزيادة السكانية وتنظيم النسل بالتزامن مع خفض معدل الخصوبة الإجمالي.كما دشن صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع قطاع تنظيم الأسرة التابع لوزارة الصحة والسكان والاتحاد الأوروبي حملة "من حقك تنظمي "، وهي حملة مستمرة تهدف إلى تقديم الخدمات الاستشارية للأسر المصرية بالإضافة إلى توزيع وسائل منع الحمل.اتساقًا مع ذلك أوضح عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، أن الدولة وضعت العديد من الاستراتيجيات القومية التي تستهدف التنمية المجتمعية من خلال الحد من معدلات الزيادة السكانية في مصر.وأشار المقرر السابق للمجلس القومي للسكان إلى أن ملف الزيادة السكانية مسئولًا عنه عدد من الوزارات والهيئات؛ لذا يصعب تحديد أوجه التقصير الذي تسبب في إهدار ملايين الجنيهات، لافتًا إلى أن الفترة بين عام ١٩٨٦ لـ١٩٩٦ تعد أكثر الفترات التى استطاع فيها المجلس القومى للسكان تحقيق الهدف المرجو من إنشائه لأن الدولة عملت على تخفيض معدل النمو بشكل جاد.وأوضحت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه في 11 فبراير 2020 ارتفع عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة، وفي شهر مارس الماضي ارتفع العدد إلى أكثر من 100 مليون نسمة و117 ألفًا.وفي أحدث إحصاء منذ أيام ارتفع عدد سكان مصر إلى أكثر من 101 مليون نسمة و125 ألفا، وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.