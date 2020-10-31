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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات الصحية الأمريكية ترفع الحظر عن السفن السياحية وتعلن العودة تدريجيا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:57 ص
سفينة سياحية
سفينة سياحية
وكالات
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رفعت السلطات الصحية الأمريكية أمر "عدم الإبحار" الصادر لسفن الرحلات البحرية في البلاد وأصدرت مكانه خطة مرحلية للتحرك نحو استئناف رحلات الركاب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" ينهي الأمر الجديد الحظر الذي فرضته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية على الرحلات البحرية الصادر في مارس الماضي.

ومع ذلك، لا يوجد جدول زمني أو مؤشر على أن شركات الرحلات البحرية ستكون قادرة على نقل الركاب في أي وقت قريب.

ويضع الأمر الجديد إطارا لسفن الرحلات البحرية المخصصة للطاقم فقط للإبحار في "رحلات وهمية" ويتطلب من مشغلي الرحلات البحرية الالتزام بإرشادات الصحة والسلامة.

ونص الأمر على أنه سيتم في نهاية المطاف، السماح بـ"العودة المرحلية" لرحلات الركاب "بطريقة تخفف من مخاطر كوفيد19- بين الركاب وأفراد الطاقم، والمجتمعات الأمريكية".

ويأتي إعلان مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وسط موجة من الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث قتل الوباء قرابة 230 ألف أمريكي.

وارتفعت أسعار أسهم شركات الرحلات البحرية الكبرى يوم الجمعة في أعقاب هذا الإعلان.

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