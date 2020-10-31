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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة الإماراتية تنفى شائعة متداولة عن العلاج من فيروس كورونا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:36 ص
وزارة الصحة الإماراتية
وزارة الصحة الإماراتية
وكالات
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نفت وزارة الصحة الإماراتية، صحة المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول اتباع أسلوب علاجي لمن يشعرون بأعراض كوفيد-19 دون الاتصال بالجهات الصحية الحكومية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "وام" تضمنت المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول عدة فيتامينات لمرة واحدة يوميًا أو أسبوعيًا.

ودعت الوزارة في بيان أن أفراد المجتمع إلى التواصل فورًا مع الجهات الصحية عند ظهور أعراض كوفيد-19.

كما طلبت منهم تجاهل الشائعة المذكورة، مع الحرص على استقاء المعلومات الصحيحة من الموقع الرسمي للوزارة ومنصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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