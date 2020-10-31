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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: وباء كورونا لا يزال حالة طوارئ دولية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:16 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية أن وباء فيروس كورونا لا يزال يمثل حالة الطوارئ على نطاق دولي، داعية حكومات الدول لاتخاذ إجراءات لمنع انتشار الفيروس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" دعت اللجنة في البيان الصادر عن اجتماعها الخامس، الحكومات لتخطيط الأعمال على اللقاحات وتجنب تسييس الوباء والحفاظ على الخدمات الأساسية للرعاية الصحية.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غيبريسوس، أنه متفق مع استنتاجات اللجنة.

جدير بالذكر أن لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعاتها لبحث الوضع الوبائي بشأن فيروس كورونا منذ يناير الماضي.

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