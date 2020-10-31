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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اليوم.. وزير الزراعة فى جولة بالغربية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:53 ص
السيد القصير
السيد القصير
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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يزور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محافظة الغربية، اليوم السبت، وذلك لافتتاح وحدة بيطرية ومركز إرشاد، وتفقد عددا من مراكز تجميع الألبان، بمرافقة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والمهندس على عبدالجواد بيومى وكيل وزارة الزراعة، ولفيف من القيادات التنفيذية.

ويتضمن برنامج الزيارة قيام الوزير بافتتاح الإدارة البيطرية والوحدة التابعة لها بمركز كفرالزيات، وافتتاح مركز الإرشاد الزراعي الجديد بقرية صناديد التابعة لمركز طنطا.

كما يشمل البرنامج، تفقد مركز تجميع الألبان بقرية إبشواى الملق التابعة لمركز قطور، وتفقد مركز تجميع الألبان بقرية نشيل بمركز قطور، وزيارة مصنع "عجينة الياسمين" بقرية شبرابلولة بمركز قطور.

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