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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تويتر» يلغى تجميد حساب صحيفة «نيويورك بوست»

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:33 ص
تويتر
تويتر
وكالات
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قال موقع «تويتر»، إنه غيّر سياسة المواد المخترقة، وأعلن أنه رفع التجميد الذي كان قد فرضه على حساب صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

و قالت منصة التواصل الاجتماعي، إن صحيفة «نيويورك بوست» يمكنها الآن إرسال تغريدات مرة أخرى، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».

وفي النصف الأول من شهر أكتوبر، أثارت الشركة انتقادات حادة عندما فرضت حظرًا مؤقتًا على حساب الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب على «تويتر» بعدما نشر الحساب مقطع فيديو يشير إلى قصة نشرتها صحيفة «نيويورك بوست».

وأكد «تويتر» أن قصة «نيويورك بوست» كان يجب أن تحجب على أي حال، إذ قال متحدث باسم الشركة إن القصة كانت ستعتبر أيضًا انتهاكًا لقواعد حماية المعلومات الشخصية الخاصة.

وصرحت فيجيا جدي، مسؤولة السياسات في «تويتر» حينها، بأن الشركة قررت إدخال تعديلات على سياستها المتعلقة بالمواد المخترقة بعد ردود الفعل على خطوتها الأخيرة.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار منصة «تويتر» حذف مقال نشرته صحيفة «نيويورك بوست» عن منافسه الديمقراطي للرئاسة جو بايدن ونجله هانتر.

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