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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل.. 508 حالات وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 22282 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و508 وفيات خلال اليوم الأخير.

وحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البرازيل نحو 5 ملايين و516 ألفا و658 شخصا.

أما بالنسبة لحصيلة الضحايا فقد ارتفعت إلى 159477 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة ضحايا بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، كما تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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