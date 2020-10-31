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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كبير خبراء الأمراض المعدية فى أمريكا: البلاد تسير فى الاتجاه الخاطئ

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:30 ص
أنطوني فاوتشي
أنطوني فاوتشي
وكالات
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حذر أنطوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الإدارة الأمريكية، من أن الولايات المتحدة "تسير في الاتجاه الخاطئ".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال أنطوني فاوتشي: "في حال استمر الوباء في التطور على هذا النحو، فإن المعاناة ستكون كبيرة".

وجاءت تصريحات كبير خبراء الأمراض المعدية في الإدارة الأمريكية في الوقت الذي حذر فيه فريق عمل البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا أيضا في تقريره الأسبوعي، من أن الوضع الوبائي في المناطق الوسطى والغربية من الولايات المتحدة شديد الخطورة بحسب CGTN.

وتجاوزت الولايات المتحدة للمرة الأولى عتبة الـ90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة وفقا إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز".

وحسب بيانات الجامعة سجلت الولايات المتحدة نحو 90 ألفا و290 إصابة جديدة بين يومي الأربعاء والخميس الماضيين و1021 حالة وفاة.

وبلغ مجموع الإصابات في الولايات المتحدة 8.94 ملايين منذ بداية الجائحة.

وسجلت الولايات المتحدة حتى مساء الخميس، ما مجموعه 228625 حالة وفاة بالفيروس منذ بدء الجائحة.

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