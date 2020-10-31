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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

عودة فنان الشعب سيد درويش على مسرح البالون.. قريبا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:27 ص
مسرح البالون
مسرح البالون
ايهاب مصطفى
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ضمن خطة فعاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، لشهر نوفمبر، يعود العرض المسرحي فنان الشعب سيد درويش على مسرح البالون قريبا.

وصرح المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بأن العرض المسرحي سيد درويش سيعرض على مسرح البالون عقب انتهاء ليالي عرض الليلة المحمدية "في صحبة الهادى الأمين"، والتي من المقرر عرضها في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل على مسرح البالون.

سيد درويش البطولة للفنانين: محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله (غناء)، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، علاء الحريري، ياسر الرفاعي " وكوكبة أخرى من الفنانين.

والعرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلميةضياء داوود، مخرج منفذ: وليد سعد ود.طارق دياب، مساعدو الإخراج: إيناس الشريف وتامر عثمان ومحمد العدل، إخراج أشرف عزب.

ويحرص البيت باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة.

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