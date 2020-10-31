إعادة انتخاب جون ماجوفولى رئيسًا لتنزانيا.. والمعارضة تندد

قالت اللجنة الوطنية للانتخابات في تنزانيا إن الرئيس جون ماجوفولي فاز في انتخابات الرئاسة التي وصفتها المعارضة بأنها "مهزلة" بسبب مخالفات واسعة النطاق.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي اليوم: "ما زلنا نشعر بعميق القلق إزاء تقارير التدخل الممنهج في العملية الديمقراطية".ومضى يقول: "نواصل مراجعة المزاعم الموثوق بها عن استعمال القوة ضد مدنيين عزل".وقال توندو ليسو أبرز منافسي ماجوفولي، إنه لن يقبل النتائج النهائية للانتخابات.