رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: لا أنوى إغلاق الولايات المتحدة بسبب جائحة كورونا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:32 ص
بايدن
بايدن
وكالات
طباعة
يتعهد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، بعدم إغلاق الولايات المتحدة بسبب جائحة فيروس كورونا في حال فوزه في السباق الانتخابي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال بايدن: "لا أنوي إغلاق البلاد. لا أنوي إغلاق الاقتصاد. أنوي إغلاق الفيروس".

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بأكثر من 9 ملايين حالة، وكذلك الأولى من حيث عدد ضحايا الجائحة بنحو 229 ألف متوف.

وينتهي السباق الرئاسي بين الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، ومنافسه الديمقراطي بايدن، نائب الرئيس السابق الذي تولى هذا المنصب في عهد باراك أوباما، يوم 3 نوفمبر.

ويأتي السباق الانتخابي في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع حاد لمستوى البطالة والتوتر الناجم عن قضية العنصرية وعنف الشرطة المترافق باحتجاجات واسعة.

موضوعات متعلقة

حقيقة بيع آثار مصرية لجهات أجنبية

سيارة تحمل كنزا.. ضبط 15 طن «أحجار ذهب» في أسوان

كيف سرقت تركيا مقتنيات بيوت الله بمساعدة «الإخوان» فى 2013؟

بعد احتجاز مصريين في إثيوبيا.. تحذير من «الهجرة» للعائدين إلى الكويت

الصور

image description

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

image description

افتتاح مسجد البحر بالوسطانى فى دمياط

image description

إلغاء ترخيص خطيب مسجد بدمياط تخلف عن خطبة الجمعة

image description

حملات لإزالة إشغالات وحواجز خرسانية من شوارع أسيوط

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

الأكثر قراءة

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية

كيف سرقت تركيا مقتنيات بيوت الله بمساعدة «الإخوان» فى 2013؟

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

علماء روس يحددون عارضًا غريبًا لكورونا.. طعم خاص يتذوقه المريض

دراسة تحذر: 850 ألف فيروس قد ينتقل من الحيوانات للبشر

ما هي مخاطر نقص المغنيسيوم في الجسم؟

«انتكاسة جديدة» لدراسة تختبر لقاحا لكورونا

أيام زمان

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

حاربتها كثيرًا وبكت بحرارة بعدها.. تفاصيل أول قُبلة لماجدة في السينما

«جوارديولا الغلابة فى فيلم».. كواليس إنتاج قصة حياة رضا عبدالعال

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

عودة فنان الشعب سيد درويش على مسرح البالون.. قريبا

موالد الأولياء والقديسين وقصائد للفائزة بنوبل فى العدد الجديد من مجلة الثقافة

«إثبات العكس» ضمن عروض مواسم نجوم المسرح الجامعى بالهناجر

«حنبلي ـ نرفوز ـ زربون».. مفردات الحارة المصرية