موسكو تسجل 55 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تسجيلها 55 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، في انخفاض ملحوظ لمؤشر ضحايا المرض على أساس يومي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" فقد أفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 55 حالة جديدة مقابل 69 في بيانات الخميس، مشيرا إلى أنه تم تأكيد إصابة الضحايا بالالتهاب الرئوي بعد خضوعهم لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا.وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 6768 شخصا، بعد أن كانت 6713 في الإحصائية السابقة.وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 419196 إصابة مؤكدة، بينها 307816 حالة شفاء.وتشهد المدينة منذ أيام ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الجمعة 5268 حالة وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقا إلى مستوى أقل من 600.ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 18283 إصابة و355 وفاة، ما يمثل حصيلتين قياسيتين، وذلك في وقت لم تنجز فيه الدفعات الأولى من اللقاح المنتظر.وأعلنت السلطات الروسية مع ذلك أن عملية التقيح الجماعي لسكان البلاد ضد الفيروس يتوقع أن تبدأ خلال شهر نوفمبر.