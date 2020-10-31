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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الفرنسية تحتجز شخص آخر على خلفية هجوم نيس

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:25 ص
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
وكالات
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أفادت إذاعة "FranceInfo"، بأن الشرطة الفرنسية احتجزت شخص ثاني على خلفية الهجوم الإرهابي في مدينة نيس الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلت الإذاعة عن مصادر في الشرطة أن المحتجز رجل عمره 35 عاما ويشتبه في أنه كان على اتصال مع منفذ الهجوم قبل العملية.

وسبق أن احتجزت الشرطة في 29 أكتوبر رجلا عمره 47 عاما يقيم في نيس للسبب ذاته.

وشن رجل مسلح بسكين، الخميس، هجوما أمام كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية وقتل 3 أشخاص منهم مسنة قطع رأسها.

وتم نقل المهاجم إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري من قبل رجال الشرطة، فيما أفاد شهود عيان بأنه ظل يردد "الله أكبر" طول الطريق، وذكرت مصادر عدة أن منفذ العملية هو مهاجر تونسي يبلغ من العمر 21 عاما، واسمه إبراهيم العويساوي، بينما صنفت السلطات الهجوم إرهابيا.

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