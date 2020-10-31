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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تغريم فنادق ماريوت فى أوروبا بعد قرصنة بيانات نزلاء

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:22 ص
فنادق ماريوت
فنادق ماريوت
وكالات
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أوقعت السلطات البريطانية غرامة بـ18.4 مليون جنيه إسترليني على سلسلة فنادق ماريوت الأمريكية العملاقة في أوروبا، بسبب قرصنة بيانات طالت 339 مليون نزيل في العالم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" تولى مكتب مفوض المعلومات البريطاني المكلف بحماية البيانات التحقيق، وأصدر العقوبة باسم الاتحاد الأوروبي، لأن بريطانيا هي المقر الرئيسي لشبكة ماريوت في أوروبا.

وأوضح بيان أن تاريخ الواقعة سابق لموعد البريكست في 31 يناير الماضي، ما أتاح لمكتب مفوض المعلومات تولي القضية.

وحصل الهجوم الإلكتروني في 2014 واستهدف شبكة فنادق ستاروود، وأدى إلى تعريض بيانات للخطر قبل اكتشاف القرصنة في سبتمبر 2018.

واستهدف التحقيق ماريوت بسبب اندماجها مع ستاروود في 2016، ولم تعرف هوية القراصنة ولكنهم تمكنوا من الولوج إلى عدد كبير من البيانات التي تطلبها الفنادق من زبائنها عند الحجز، ومنها الاسم، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، وتفاصيل جواز السفر.

واعتبرت الهيئة البريطانية أن ماريوت أخلت بواجباتها ولم تتخذ إجراءات لحماية البيانات الشخصية المسجلة في أنظمتها المعلوماتية.

وتأتي العقوبة بعد أسبوعين من الغرامة القياسية بـ20 مليون جنيه وقعتها الهيئة البريطانية على الخطوط الجوية البريطانية بريتيش إيرويز، بسبب قرصنة معلومات شخصية عن ركابها في 2018.

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