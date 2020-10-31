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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تعرض المساعدة على تركيا واليونان إثر زلزال بحر إيجه

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:31 ص
جيرالد دارمانان
جيرالد دارمانان
وكالات
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قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن بلاده تقف إلى جانب الشعبين التركي واليوناني عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم المساعدة.

وحسبما أفاد موقع "فرانس برس" قال جيرالد دارمانان: "زلزال قوي ضرب لتوه تركيا وجزرا يونانية. فرنسا تقف إلى جانب الشبعين التركي واليوناني لمجابهة هذه المحنة المروعة".

وأضاف: "إذا كانت حكومتا هذين البلدين راغبتين في المساعدة، فإن فرنسا بإمكانها إرسالها فورا "

وكانت السلطات اليونانية أعلنت أن تلميذين على الأقل لقيا مصرعهما جراء الزلزال القوي الذي هز اليوم منطقة بحر إيجه.

وألحق الزلازل نفسه أيضا أضرارا كبيرة بولاية إزمير غربي تركيا، حيث خلف 17 قتيلا وأكثر من 709 جرحى، حسب آخر المعطيات.

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