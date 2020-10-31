رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طهران تتهم واشنطن بـ«القرصنة» بعد بيعها نفط إيرانى كان متجهًا لفنزويلا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:11 ص
شاحنة نفط
شاحنة نفط
وكالات
طباعة
وصفت إيران الولايات المتحدة بأنها مثل "قراصنة الكاريبي" بعد أن قالت واشنطن إنها باعت شحنات نفط خام إيراني استولت عليها في الطريق إلى فنزويلا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "قراصنة الكاريبي يتباهون علنا بغنيمتهم.. لا يوجد متحضر يفخر بالسرقة".

وأوضح مسؤولون إيرانيون أن شحنات النفط التي تم الاستيلاء عليها مملوكة لشركات شحن وليس لإيران. لكن وفقًا لشكوى مصادرة كشفت عنها الولايات المتحدة كان النفط مملوكًا لشركات تابعة للحرس الثوري الإيراني واتخذت شركات الشحن خطوات لإخفاء حقيقة ملكيته.

وقالت واشنطن أمس الخميس إنها باعت 1.1 مليون برميل من الخام الإيراني الذي سبق أن استولت عليه وهو في طريقه إلى فنزويلا، في أحدث تحرك من جانب إدارة ترامب للضغط على إيران قبل إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية بأقل من أسبوع.

كما أفاد مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن صادرت أيضا صواريخ إيرانية متجهة إلى اليمن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف سرقت تركيا مقتنيات بيوت الله بمساعدة «الإخوان» فى 2013؟

سيارة تحمل كنزا.. ضبط 15 طن «أحجار ذهب» في أسوان

قطر تعترف بالفضيحة.. سلطاتنا تجاوزت في تعرية مسافرات بمطار حمد الدولي

حقيقة بيع آثار مصرية لجهات أجنبية

الصور

image description

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

image description

افتتاح مسجد البحر بالوسطانى فى دمياط

image description

إلغاء ترخيص خطيب مسجد بدمياط تخلف عن خطبة الجمعة

image description

حملات لإزالة إشغالات وحواجز خرسانية من شوارع أسيوط

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

الأكثر قراءة

رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي دوري الأبطال وملعب النهائى

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو مشاجرة عائلتين بأسيوط بالأسلحة النارية

كيف سرقت تركيا مقتنيات بيوت الله بمساعدة «الإخوان» فى 2013؟

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

دراسة تحذر: 850 ألف فيروس قد ينتقل من الحيوانات للبشر

ما هي مخاطر نقص المغنيسيوم في الجسم؟

«انتكاسة جديدة» لدراسة تختبر لقاحا لكورونا

حظر تدخين الشيشة في الأماكن العامة بروسيا

أيام زمان

كيف واجه فاروق الفيشاوي أغرب شائعة عن زواجه من سهير رمزي؟

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

حاربتها كثيرًا وبكت بحرارة بعدها.. تفاصيل أول قُبلة لماجدة في السينما

«جوارديولا الغلابة فى فيلم».. كواليس إنتاج قصة حياة رضا عبدالعال

مقالات الرأي
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
د.كريمة الحفناوى
إجبار التلميذات على ارتداء الحجاب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بخيت المطيعى.. رجل مواساة الفقراء
صفاء النجار
لماذا نحب؟ «1-2»
المزيد

الثقافة

عودة فنان الشعب سيد درويش على مسرح البالون.. قريبا

«إثبات العكس» ضمن عروض مواسم نجوم المسرح الجامعى بالهناجر

«حنبلي ـ نرفوز ـ زربون».. مفردات الحارة المصرية

الأربعاء.. عرض الفيلم السوري «مريم» بمركز الثقافة السينمائية