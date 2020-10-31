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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عدد المشاركين فى التصويت المبكر بالولايات المتحدة يتجاوز 85 مليونًا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:22 ص
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
وكالات
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وصل عدد الناخبين الأمريكيين الذين أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر قبل أربعة أيام من يوم الاقتراع إلى أكثر من 85 مليونًا، من بينهم 9 ملايين في ولاية تكساس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" وفقًا لمشروع الانتخابات الأمريكية في جامعة فلوريدا، فقد حقق التصويت المبكر في أنحاء الولايات المتحدة معدلات قياسية وتخطى 60 بالمئة من إجمالي المشاركة في 2016.

واليوم هو آخر يوم للتصويت المبكر في عدد من الولايات في أنحاء البلاد منها جورجيا وأريزونا.

وبدأ ترامب متفائلًا بشأن شعبيته في ولاية تكساس وقال للصحفيين في البيت الأبيض قبل مغادرته في رحلة في إطار حملته الانتخابية "تكساس... أداءنا جيد للغاية هناك".

وكانت منظمة الصحة العالمية أشادت بعملية التصويت المبكر في الانتخابات التي يتنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة مايك رايان: "يبدو أن عملية التصويت المبكر في الولايات المتحدة جرت بعناية فائقة وتخطيط حذر، لقد تمت إدارتها بشكل جيد جدا".

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