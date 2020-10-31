سيارة تحمل كنزا.. ضبط 15 طن «أحجار ذهب» في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى سيارات النقل قيادة سائق ويرافقه آخر، مُحمل عليها (15 طن) من الأحجار "التي يشتبه احتوائها على خام الذهب" قادمة من مرسى علم اتجاه إدفو في أسوان.وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب والسيارة تستخدم للنقل.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.